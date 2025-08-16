ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уважаван сирийски лекар е мъжът, когото Виктор уби...

Локализираха новото огнище, запалило се над Илинденци

Пожар край Илинденци

Локализиран е огънят, който се запали в последните часове на пожара над село Илинденци. Той е обхванал около 50 дка нови площи.

Най-вероятно е успял да прескочи направените просеки и така се е стигнало до запалването на новите площи. На място са повече от 150 човека, пише БНТ. Пожарникари, горски, военни и доброволци в момента работят усилено за разширяване на просеките, които обгръщат пожара и го спират да се разраства. Това каза комисар Валентин Василев, началник на противопожарна служба в Благоевград.

Очаква си в гасенето на пожара да си включи и летателна техника.

Пожар край Илинденци

