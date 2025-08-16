ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уважаван сирийски лекар е мъжът, когото Виктор уби...

В Добричко се търсят лекари, учители, инженери

Дияна Райнова

Лекар Снимка: Pixabay

Все повече в Добричко търсят квалифицирана работна ръка, сочат всекидневните справки на дирекция „Бюро по труда" в Добрич. Обявените свободни позиции са за лекари, фелдшери, медицински сестри, учители, машинни инженери, електромонтьори, педагогически съветник, ръководител компютърен кабинет, интериорен дизайнер, инженери по водоснабдяване и канализация.

Сред длъжностите, за които се изисква висше образование, най-много са обявените свободни места за лекари. След тях са учителите, като се търсят девет специалисти по различни предмети - музика, математика, английски език и начален учител. За квалифицирани работници със средно образование има свободни места за електромонтьори, шлосер, сладкар и счетоводител, машинисти на еднокофов и многокофов багер.

Сред свободните работни места са и такива за служители, придобили квалификация като продавач-консултанти, касиери, сервитьори, бармани, водопроводчик, счетоводители, шивачи, технолог по облекло, контрольор по качеството и машинен оператор - шиене на облекла. За работници в строителството, поддръжката на пътища, строителството, шивашки предприятия са търсят работници и с основно образование.

