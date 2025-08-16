Бащата на Сияна: Катастрофата с буса не се различава от тази, в която загина детето ми

Това, да управляваш автомобил в населено място с такава скорост, е същото като да управляваш камион в пороен дъжд с 83 км/ч. Това заяви за катастрофата с автобус Николай Попов, който направи паралел с трагедията, при която загина дъщеря му Сияна.

В петък, в малките часове на нощта, 21-годишен шофьор се заби със спортната си кола, която в последствие стана ясно, че не е негова, в автобус на столичния градски транспорт. Загина един мъж на 65 години, има и тежко ранени.

„За да имаме такъв водач, който може да си позволи да кара със 170 км/ч в населено място, да натрупа 6 глоби за 2 седмици, това значи, че първо е невъзпитан, второ, за мен е необразован. Такива хора ражда системата, която от години се съсредоточава в какво ли не, но не и в правилното възпитани на водачите, в правилната квалификация“, каза Попов.

И беше категоричен – необходима е ревизия на цялата система, отвъд законодателните промени.

„Какви законодателни промени, какво може да спре такъв човек, като той дори не може да прочете закона, нито го познава“, обясни още Попов пред bTV.

„Липсата на средно образование, купени книжки и липсата на контрол формират такива шофьори. В чужбина българите се държат по-различно – спазват правилата. Проблемът не е само в личността, а и в средата, която излъчва възможност за нарушаване на закона“, уточни още той.

Шест фиша за само две седмици с шофьорска книжка. Какво формира един такъв шофьор? Формира го семейството му и обществото, пояснява психологът Росен Йорданов.

„Важно е да се отбележи, че когато човек бъде поставен в среда, която излъчва потенциал за контрол и дисциплина, той започва да се съобразява. Липсата на такива социални и институционални контролни механизми води до рисково поведение“, обясни психологът.

Друг ключов фактор е личната, субективна трактовка на ситуацията.

„В България хората често проявяват леко провинциален подход – веднага започват да нарушават правилата. В чужбина същите хора са по-въздържани, защото средата налага спазването на закона“, каза Йорданов.