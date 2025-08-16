ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцките медии за срещата Тръмп - Путин: Много шоу...

Уважаван сирийски лекар е мъжът, когото Виктор уби с летящото си ауди

Доктор Иса Али Снимка: Фейсбук/ Mustafa Izbishtali

Доктор Иса Али от Сирия е загиналият при катастрофата с автобус на столичния градски транспорт. За това съобщава във фейсбук профила си координаторът на Мюсюлманското изповедание за Европа Мустафа Избищали.

В малките часове на нощта в четвъртък срещу петък Виктор Илиев влетя с ауди в прозорците на автобус от нощния градски транспорт. 

21-годишният Виктор е шофирал със 170 км/ч, минал на червено, но не успял да вземе завоя към махалата. После се ударил в остров на спирка, а колата полетяла във въздуха и се забила в автобуса.

Ударът уби един от пътниците в автобуса. Шофьорът на рейса, кондукторът и тримата приятели в колата на Виктор са ранени. Той се отървал само със счупена ръка.

Виктор Илиев е задържан. Той има още 6 глоби натрупани за две седмици, откакто има книжка. В досието му личат и две кражби, когато е бил на 16 г. Часове преди фаталната катастрофа той е бил глобен от СДВР. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

