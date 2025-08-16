ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уважаван сирийски лекар е мъжът, когото Виктор уби...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21117751 www.24chasa.bg

Двама са загинали, 36 са ранени при катастрофи за денонощие

584
Полиция СНИМКА: 24 часа

При пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната са загинали двама, а 36 са ранени. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). Тежките катастрофи са 20.

За последното денонощие в София са се станали 20 леки и четири тежки произшествия, при които един е загинал, а 11 са ранени.

От началото на месеца са станали 357 тежки произшествия на пътя с 24 загинали и 483-ма ранени. От началото на годината в България са регистрирани 4140 тежки произшествия с 262 загинали и 5204 ранени.

От МВР отчитат 11 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 237 загинали през същия период на 2024 г.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)