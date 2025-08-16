20 военнослужещи и четири специализирани машини помагат за гасенето на пожара над Илинденци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 20 военнослужещи и четири специализирани машини помагат за гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин, съобщиха от Министерството на отбраната.

Те участват в разширяването на просеките, за да се ограничи разпространението на огъня, заедно с пожарникари, горски служители и доброволци.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в Крумово са в готовност да се включат в действията за потушаване на пожара в Пирин при искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", допълниха от военното ведомство.

Вчера два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара край Пирин.