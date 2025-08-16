Пожар избухна на пътя за влизане във Варна (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар лумна на пътя за влизане във Варна. Това видя репортер на "24 часа".

Огънят се намира между Игнатиево и Аксаково Видео: 24 часа

Не са ясни причините за пожара.