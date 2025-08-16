ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Словакия приветства процеса, започнат...

Пожар избухна на пътя за влизане във Варна (Видео)

Огънят се намира между Игнатиево и Аксаково Снимка: 24 часа

Пожар лумна на пътя за влизане във Варна. Това видя репортер на "24 часа".

Огънят се намира между Игнатиево и Аксаково Видео: 24 часа

Огънят се намира между Игнатиево и Аксаково.

Не са ясни причините за пожара. 

Огънят се намира между Игнатиево и Аксаково Видео: 24 часа

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Огънят се намира между Игнатиево и Аксаково Снимка: 24 часа

