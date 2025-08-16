38 шофьори вчера са се качили в колата пили

В рамките на изминалия ден са установени общо 38 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 21 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 17 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване, съобщиха от МВР. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 12 души, няма отказали тестване.

Водачите са били проверени по време на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, като до момента е извършен е контрол на 17 568 водачи и пътници. Проверени са общо 15 254 моторни превозни средства. Акцията цели превенция на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и управление на автомобил от неправоспособни шофьори.

До сега са съставени 4448 фиша и 748 акта за установени административни нарушения при проверени 15 254 моторни превозни средства са проверени.

Вчера комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи пред медиите, че директорът е разпоредил на територията на цяла София да бъде извършена специализирана полицейска операция с цел извеждане в известност на максимален брой водачи, които притежават шофьорска книжка със съмнителен произход.