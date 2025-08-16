Латино фиеста, балкански ритми и взрив от светлина за празника на Несебър (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десетки хиляди туристи се стекоха в Стария Несебър, за да се слеят с празника на най-красивия български град и да споделят емоцията на тържествената вечер на 15 август, съобщиха от пресцентъра на общината.

Латино страсти и балканско настроение превзеха сцената на крепостните стени в Несебър по повод празника на града Снимка: Община Несебър

Крепостните стени отново се превърнаха в магнит за специална част от публиката, която не пропуска празника и всяка година очаква приказното изживяване за Деня на града.

Латино страсти и балканско настроение превзеха сцената на крепостните стени в Несебър по повод празника на града. Звездата на тазгодишното шоу бе Чико Кастильо и легендарната група Chico & The Gypsies, които запалиха публиката с горещи ритми и харизматично присъствие. И тази година жители и гости на града танцуваха и се забавляваха от сърце.

Бурният купон започна с изпълнението на несебърската фолклорна звезда Данислав Кехайов и приятели, който плениха публиката с колорита на българския традиционен фолклор и изпълнения на гръцка и сръбска музика – най-обичаната балканска мелодика, която подгря атмосферата преди голямото латино шоу.

Най-силният момент на вечерта и тази година бе светлинно-музикалното пиротехническо зрелище. Богатата и продължителна заря над Несебърския залив отново се превърна в символ на единството и духа на града.

Част от празничната програма бе и концертът на звездата на българската естрада Силвия Кацарова, която пя на 14 август – вечер, посветена специално на гражданите на Несебър. Сцената на амфитеатъра оживя и с изящните изпълнения на танцьорите от КСТ „Несебър". За най-малките жители и гости на града бе подготвено весело представление от артистите на академичен цирк „Балкански".

Така Несебър отново доказа, че празникът му не е просто дата в календара, а жива традиция – пълна с музика, енергия и светлина.