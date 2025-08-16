Огромен пожар избухна край Българово, евакуират хората (Видео, снимки)

Огромен пожар избухна край Българово. Огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. "Лозницата", пален е огън в дворовете. За много кратко време силният вятър е насочил огъня към града.

Posted by Yanica Petkova on Saturday 16 August 2025

6 пожарни автомобили са на място. Поискана е помощ от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери. Кметът на Бургас задейства системата BG-Alert с призив за евакуация на гражданите от жилищата им. На място са кметът Димитър Николов и областният управител, които координират дейността на институциите. Наличните водоноски от Бургас са изпратени. На място са и служители на РДВР.

От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 пожарни Снимка: Фейсбук/ Yanica Petkova

Огромен пожар избухна край Българово

Няколко постройки във вилната зона са изгорели. В момента огънят е в боровата гора в непосредствена близост до града, правят се просеки, за да се пресече пътя на огъня до къщите.

Огромен пожар избухна край Българово