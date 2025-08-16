ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултатът от срещата Тръмп-Путин - виж оживялата ...

Времето София 35° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21118910 www.24chasa.bg

Огромен пожар избухна край Българово, евакуират хората (Видео, снимки)

Тони Щилиянова

[email protected]

8844
Огромен пожар избухна край Българово

Огромен пожар избухна край Българово. Огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. "Лозницата", пален е огън в дворовете. За много кратко време силният вятър е насочил огъня към града.

Posted by Yanica Petkova on Saturday 16 August 2025

6 пожарни автомобили са на място. Поискана е помощ от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери. Кметът на Бургас задейства системата BG-Alert с призив за евакуация на гражданите от жилищата им. На място са кметът Димитър Николов и областният управител, които координират дейността на институциите. Наличните водоноски от Бургас са изпратени. На място са и служители на РДВР.

От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 пожарни Снимка: Фейсбук/ Yanica Petkova
От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 пожарни Снимка: Фейсбук/ Yanica Petkova

Огромен пожар избухна край Българово
Огромен пожар избухна край Българово

Няколко постройки във вилната зона са изгорели. В момента огънят е в боровата гора в непосредствена близост до града, правят се просеки, за да се пресече пътя на огъня до къщите.

Огромен пожар избухна край Българово
Огромен пожар избухна край Българово

Огромен пожар избухна край Българово

Огромен пожар избухна край Българово
От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 пожарни Снимка: Фейсбук/ Yanica Petkova
Огромен пожар избухна край Българово
Огромен пожар избухна край Българово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)