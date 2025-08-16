Полицай от Раковски се оплака от агресия на колега след скандал

Другите униформени отрекли да е имало физически контакт, двамата си разменили само реплики

Полицай от Раковски се оплака, че след скарване на сутрешна оперативка колега го е хванал за дрехите и го е бутнал назад. Посоченият за нападател униформен бил наказан с порицание за срок от 6 месеца.

Обжалвал пред Административния съд в Пловдив и в хода на делото били разпитани всички служители на МВР, присъствали в Районното в Раковски сутринта на 21 ноември м. г. Те разказали, че действително двамата им колеги се спречкали за начина, по който се провеждат ежедневните задачи, разменили си реплики, но до физически контакт не се стигнало. Така съдът намира, че наказанието е наложено, без описаното в заповедта да отговаря на истината, и я отменя.

Решението е окончателно.