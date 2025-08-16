Почина големият пловдивски художник Минчо Панайотов

Колегите му готвеха 2 негови изложби, за да го подкрепят в битката му с тежка болест

Починал е големият пловдивски художник Минчо Панайотов. Това съобщи в социалните мрежи бившата председателка на Дружеството на пловдивските художници Снежана Фурнаджиева. "Напусна ни любим човек, приятел и талантлив художник. Съболезнования на семейството му! Мир и светлина на душата му!", написа тя.

Минчо Панайотов е роден на 13 ноември 1944 г. в с. Панаретовци, Сливенско. Завършва Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" при проф. Васил Стоилов. Работи в жанровете живопис, графика, илюстрация. В периода 1974-1987 г. работи като завеждащ отдел „Декоративна живопис, графика и скулптура" в Градската художествена галерия на Пловдив. Има над 45 самостоятелни изложби в България и в чужбина, като последната му проява зад граница е в Париж през 2013 г.

В последно време се бореше с тежко заболяване и колегите му готвеха 2 негови изложби - галерия "Капана" и в залата на Дружеството на пловдивските художници на бул. "Цар Борис III Обединител", за да го подкрепят.

Поклон пред паметта му!