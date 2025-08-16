ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарът край Българово обхвана и борова гора

1708
Пожарът край Българово обхвана и борова гора, която е близо до града. В момента се правят се просеки, за да се пресече пътят на огъня към къщите.

На място са шест пожарни автомобила, а поради сериозността на ситуацията е поискано съдействие от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери. По-рано кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-ALERT с призив за евакуация на населението от застрашените райони.

Кметът и областният управител координират дейността на институциите на терен. Наличните водоноски от Бургас също са изпратени. В операцията участват и екипи на полицията, пише БТА.

