Тол камерите засякоха 1500 манипулирани номера, а за 4 дни заснеха 170 шофьори без колан

Камерите на тол системата освен, че могат да отчитат средната скорост, могат да следят и за манипулирани номера, но и дали шофьорите са с колан.

Националното тол управление отчита хиляди нарушения за неправомерно закриване на номера и движение в аварийна лента само за месец.

От средата на юли стартира програма от мерки за поетапно въвеждане на нови функции на тол системата в две посоки - повишаване на събираемостта и пътната безопасност.

Въведен нов тип процес, за да се хванат стотиците тарикати, които искат да не плащат винетки и манипулират на регистрационния номер. От 15 юли до 15 август са хванати над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени съответстващи по закон глоби. Наред с това е развит и усъвършенстван процесът за предоставяне на информация за МВР за целите на установяване на нарушения от тип „Движение в лентата за принудително спиране". Справката показва, че в периода 18.7- 15.8 са представени повече от 1600 доказателствени пакета данни за нарушението.

От 12 август е организирана и нова функционалност на тол-а, а именно - към МВР се предоставят и доказателствени записи за нов тип нарушение, установено от тол камерите – управление на ППС без поставен предпазен колан. Вече има предоставени 170 доказателствени записа, показващи че този „феномен" съвсем не е останал в историята и това поведение на водачите и пътниците продължава да поставя в риск тяхното здраве и живот на пътя.

Всички тези нови възможности на тол системата бяха постигнати чрез активиране и надграждане на функционалности, налични още при пускането на система в експлоатация, без допълнителни разходи от бюджета и в полза на обществения интерес. На дневен ред е контролът върху агресивното шофиране на малка дистанция, което е една от причините за настъпване на пътни инциденти основно по автомагистралите и скоростните пътища. Освен това фокусът е и върху предоставяне на актуална информация на водачите за условията за пътуване - метеорологични данни и информация за състояние на пътната настилка (суха, мокра, заледена, заснежена). По план тези функции трябва да станат факт през следващите няколко месеца.