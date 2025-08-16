ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар гори между селата Стройно, Борисово и Бояново в Елховско

Пожар гори между селата Стройно, Борисово и Бояново в Елховско

Снимка: Архив

Пожар гори между селата Стройно, Борисово и Бояново в Елховско. Пламъците са тръгнали в обедните часове, от пътя между Стройно и Борисово, обхванали са сухи треви и стърнища, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Силният вятър е довел до бързо разрастване на огъня в посока с. Бояново. В гасенето на терен са девет противопожарни автомобила, огнеборци, служители на горското стопанство и полицията.

Към момента няма опасност за близките населени места, каза за БТА кметът на община Елхово Петър Гендов. "Може да се каже, че към момента на 50 процента пожарът е овладян. Силният вятър все още затруднява гасенето. Земеделци също се включиха на помощ и прокарват просеки с тежка техника", каза още кметът на Елхово, който също е на мястото на пожара.

Пожар гори между селата Стройно, Борисово и Бояново в Елховско

