Димитър Николов: Направена е организация, но силният вятър пречи да овладеем пожара в района на Българово (Снимки)

Повече от девет пожарни са на терен в района на Българово. Направена е организация, но има много силен вятър, който е пречка. Това каза кметът на Бургас Димитър Николов, който е на място.

Приоритетно се работи по периферията на пожара, която е в непосредствена близост до Българово, за да не се допусне навлизане на пламъците в града. Много доброволци със собствена техника се включиха в гасенето на пожара.

Комисар Николай Николаев е разпоредил към гасенето да се включат екипите на общинските противопожарни служби от Средец, Несебър, Созопол и Поморие. Всеки момент се очаква да кацне хеликоптер от Крумово. Все още няма точна информация за броя на изгорелите постройки във вилната зона. Служители на РДВР Бургас евакуират все още ненапуснали вилите си граждани. В момента най- интензивен е пожарът в "Лозниците".