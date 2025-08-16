ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за IV кръг на II лига и класиране+тв

Времето София 34° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21119286 www.24chasa.bg

Димитър Николов: Направена е организация, но силният вятър пречи да овладеем пожара в района на Българово (Снимки)

Тони Щилиянова

[email protected]

1636
Кметът на Бургас Димитър Николов е на терен, за да се включи в координацията за гасенето на пожара. СНИМКИ: АВТОРЪТ

Повече от девет пожарни са на терен в района на Българово. Направена е организация, но има много силен вятър, който е пречка. Това каза кметът на Бургас Димитър Николов, който е на място.

Приоритетно  се работи по периферията на пожара, която е в непосредствена близост до Българово, за да не се допусне навлизане на пламъците в града. Много доброволци със собствена техника се включиха в гасенето на пожара.

Комисар Николай Николаев е разпоредил към гасенето да се включат екипите на общинските противопожарни служби от Средец, Несебър, Созопол и Поморие. Всеки момент се очаква да кацне хеликоптер от Крумово. Все още няма точна информация за броя на изгорелите постройки във вилната зона. Служители на РДВР Бургас евакуират все още ненапуснали вилите си граждани. В момента най- интензивен е пожарът в "Лозниците".

Кметът на Бургас Димитър Николов е на терен, за да се включи в координацията за гасенето на пожара. СНИМКИ: АВТОРЪТ
Доброволци също участват в гасенето на пожара.
Включиха се и земеделци със собствена техника.
На място има и повече от девет пожарни.
Кметът на Бургас Димитър Николов е на терен, за да се включи в координацията за гасенето на пожара. СНИМКИ: АВТОРЪТ
Доброволци също участват в гасенето на пожара.
Включиха се и земеделци със собствена техника.
На място има и повече от девет пожарни.
Кметът на Бургас Димитър Николов е на терен, за да се включи в координацията за гасенето на пожара. СНИМКИ: АВТОРЪТ
Доброволци също участват в гасенето на пожара.
Включиха се и земеделци със собствена техника.
На място има и повече от девет пожарни.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)