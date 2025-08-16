Вижте 18-годишния Никола, който с АТВ помете шестима в Слънчев бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това е Никола Бургазлиев с АТВ-то, който помля семейство от Пловдив на тротоар в курорта в Слънчев бряг. Сред пострадалите са три деца. 4-годишно момченце и майка му остават в кома и тежки черепно-мозъчни травми в реанимацията на бургаската болница.

Районната прокуратура повдигна обвинение на младежа за нанасяне на средна телесна повреда, като мярката се гледа в момента.

МВР започва вътрешна проверка, след твърдения на близки на пострадалите, че случаят се прикрива, тъй като родителите на виновния шофьор работят в полицията.

Резултатите от автотехническите експертизи трябва да дадат окончателен отговор дали проблем със спирачките е причина за инцидента.