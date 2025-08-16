ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Португалец започна с ЦСКА

Времето София 33° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21119386 www.24chasa.bg

Пуснаха под домашен арест 18-годишния Никола, който помля с АТВ 3 деца и 3 възрастни в Слънчев бряг

13116
Никола Бургазлиев.

Пуснаха под домашен арест 18-годишния Никола Бургазлиев, който прегази шестима пешеходци с АТВ в Слънчев бряг. Според съда в Несебър няма опасност той да се укрие.

Сред пострадалите са три деца. 4-годишно момченце и майка му остават в кома и тежки черепно-мозъчни травми в реанимацията на бургаската болница.

Районната прокуратура повдигна обвинение на младежа за нанасяне на средна телесна повреда, като мярката се гледа в момента.

МВР започва вътрешна проверка, след твърдения на близки на пострадалите, че случаят се прикрива, тъй като родителите на виновния шофьор работят в полицията.

Резултатите от автотехническите експертизи трябва да дадат окончателен отговор дали проблем със спирачките е причина за инцидента.

Никола Бургазлиев.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)