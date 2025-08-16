Близо 300 водачи са проверени при започналата снощи спецакция на СДВР, задържани са четирима

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До момента са проверени 299 водачи на моторни превозни средства (МПС) при спецакция на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) на територията на София, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Задържани са четирима водачи - един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, един с неистинска шофьорска книжка и двама, управлявали МПС, които не са регистрирани по надлежния ред.

Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша. Акцията продължава, информират от МВР.

Специализираната полицейска операция, разпоредена от директора на СДВР, започна снощи на територията на София. Полицейските действия са насочени към опазване на обществения ред и привеждане в известност на максимален брой водачи, притежаващи шофьорска книжка със съмнителен произход.

На 15 август около 1:46 ч. на телефон 112 е получен сигнал за тежко транспортно произшествие на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков" в столицата между кола и автобус на градския транспорт. Автомобилът се е врязал в лявата част на салона на спрелия на червен сигнал на светофара на бул. "Възкресение" автобус. При инцидента един човек е загинал, а общо седем са пострадали, пише БТА.

След това вчера директорът на СДВР разпореди на територията на цяла София да бъде извършена специализираната полицейска операция.