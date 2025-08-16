"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Барбекю е предизвикало пожар в местността Сотира край Варна, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в крайморския град. Има засегнати необитаеми постройки. Огънят е навлязъл и в близката гора.

По-рано днес екипите са се борили и с пожар край Аксаково. Сигналът е бил подаден около 12:30 часа. Запалили са се сухи треви в близост до автомагистрала „Хемус". На място са били изпратени седем специализирани автомобила. Пожарът вече е овладян, пише БТА.

През юли миналата година в района на Аксаково и село Слънчево избухна голям пожар, чието потушаване продължи няколко дни. Заради задимяването магистралата няколко пъти бе затваряна.