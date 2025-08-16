ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов пожар запали 500 декара в Хасковско

1464
Гасене на пожар Снимка: Министерство на отбраната

Пожар обхвана 500 декара гора в Хасковско. Огънят е унищожил сухи треви и храсти и е навлязъл в широколистна гора, като засегнатата площ е достигнала около 500 декара. Гъст дим се вижда от километри. В потушаването участват жители на двете села и земеделци, които помагат на пожарникарите. На терен работят и 7 екипа огнеборци заедно с горски служители.

Включен е и булдозерът на областната дирекция, който прави просеки в трудния терен, информира НОВА. Фронтовете към селата Въгларово и Тракиец са овладени, но силният вятър със скорост близо 40 км/ч затруднява пълното локализиране на пожара. Пламъците са тръгнали от местност между два язовира. Предстои разследване за причините, като не се изключва човешка небрежност.

Гасене на пожар Снимка: Министерство на отбраната

