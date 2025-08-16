ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте суперекстрите на "Звяра", където Тръмп и Пут...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21119693 www.24chasa.bg

Навършиха се две години от убийството на Алексей Петров, близки почетоха паметта му (Снимки)

3196
Близките се събраха на гроба на Алексей Петров. Снимка 24 часа

Днес се навършиха две години от смъртта на бизнесменът Алексей Петров. Той беше убит в столичния квартал "Драгалевци", докато се е разхождал заедно с треньорката си Мирослава Михайлова в района на лифта.

Близките почетоха паметта му на гробищата в столичния квартал Бояна на 16 август. 

Към днешна дата няма нито заподозрян, нито арестуван за убийството на Петров. 

Извършителят на убийството не е открит. Снимка 24 часа
Извършителят на убийството не е открит. Снимка 24 часа

Убиецът се криел в планината и чакал Петров да се появи. Вероятно преди това го е проучвал с месеци, тъй като посещенията на бившата барета на Витоша били чести. 

Алексей Петров СНИМКА: АРХИВ
Алексей Петров СНИМКА: АРХИВ
Ходел с Михайлова, която е негова треньорка по тенис, която му помагала с раздвижването след травми от предишни атентати срещу него - през 1999 г. бил прострелян в крака. 

Близките се събраха на гроба на Алексей Петров. Снимка 24 часа
Извършителят на убийството не е открит. Снимка 24 часа
Алексей Петров СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)