Навършиха се две години от убийството на Алексей Петров, близки почетоха паметта му (Снимки)

Днес се навършиха две години от смъртта на бизнесменът Алексей Петров. Той беше убит в столичния квартал "Драгалевци", докато се е разхождал заедно с треньорката си Мирослава Михайлова в района на лифта.

Близките почетоха паметта му на гробищата в столичния квартал Бояна на 16 август.

Към днешна дата няма нито заподозрян, нито арестуван за убийството на Петров. Извършителят на убийството не е открит. Снимка 24 часа