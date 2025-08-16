Навършиха се две години от убийството на Алексей Петров, близки почетоха паметта му (Снимки)

Днес се навършиха две години от смъртта на бизнесменът Алексей Петров. Той беше убит в столичния квартал "Драгалевци", докато се е разхождал заедно с треньорката си Мирослава Михайлова в района на лифта.
Близките почетоха паметта му на гробищата в столичния квартал Бояна на 16 август.
Към днешна дата няма нито заподозрян, нито арестуван за убийството на Петров.
Убиецът се криел в планината и чакал Петров да се появи. Вероятно преди това го е проучвал с месеци, тъй като посещенията на бившата барета на Витоша били чести. Ходел с Михайлова, която е негова треньорка по тенис, която му помагала с раздвижването след травми от предишни атентати срещу него - през 1999 г. бил прострелян в крака.