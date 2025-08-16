Жената до загиналия лекар: Отзова се на молба за помощ и излезе. Сега не мога да го погреба, защото роднините му са в Сирия

61-годишният лекар Иса Али, който почина след като автомобил се вряза в автобус, е получил обаждане през нощта за помощ и веднага се отзовал. Това разказа пред bTV жената, която живее със сириеца от няколко години. Във фаталната вечер също са били заедно. Тогава телефонът му позвънил. Каза, че някакво семейство ще го чака на летището и тръгна, разказа жената. Тя пази самоличността си, защото се страхува от извършителя.

Инцидентът станал буквално минути след като сириецът се качил в автобуса.

В малките часове на нощта в четвъртък срещу петък Виктор Илиев влетя с ауди в прозорците на автобус от нощния градски транспорт.

През последните години превеждаше и намираше квартири на сирийци. Помагаше по всякакъв начин, разказа жената.

В последно време е нямал достатъчно работа и финансовите средства не достигали. Това било причината да се качи на автобуса, а не на такси.

Жената го чакала няколко часа и непрекъснато му звъняла, но не получила отговор. Пропуснатите обаждания сигурно са над 100. Разбрах от мои близки за катастрофата, които са гледали телевизия. Приемам това като атентат, убийство, жестокост, категорична е жената. По думите ѝ е в омагьосан кръг, защото иска да погребе любимия си, но тялото му може да бъде предадено на близките му, които в момента са в Сирия и не могат да дойдат.