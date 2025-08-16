18-годишният, който помете 6 пешеходци с АТВ в Слънчев бряг: Не исках да наранявам никого

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Много съжалявам, не съм искал да нараня някого. Не съм си представял, че на тези години ще бъда тук. Интересувам се за здравето на хората. Това, което видях, беше пълен шок за мен. Исках да изляза с приятел, да се позабавляваме. Ще съдействам на съда",

Това каза 18-годишният Никола Бургазлиев пред съда, който пемете шестима пешеходци в Слънчев Бряг с АТВ. Майка и дете продължават да са в критично състояние в болницата.

Никола Бургазлиев увери, че ще съдейства на съда. Той беше пуснат под домашен арест.

Той каза и как се стигнало до удара:

„При излизане на автомобила от стоянката подадох леко газ, а колата започна сама да ускорява. Тръгнах срещу друг автомобил и за да избегна удар, завих надясно, а колата продължи да ускорява", цитира НОВА.