Двата пожара край Варна са загасени

Двата пожара край Варна са загасени

И двата пожара край Варна са загасени, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

В местността Сотира е оказана медицинска помощ на мъж, който е получил изгаряния, докато се опитва да потушава огъня в близост до стопанска постройка. Няма опасност за живота му, пише БТА.

Днес пожарникарите във Варна се бориха с два пожара около града. В района на Аксаково, близо до автомагистрала "Хемус", горяха сухи треви. Там има оставен дежурен екип, който следи обстановката, пише БТА.

Барбекю предизвика пожар в местността Сотира край Варна, като огънят е засегнал и необитаеми постройки.

