Овладян е пожарът между селата Бояново, Борисово и Стройно

Снимка: Pixabay

Овладян е пожарът между селата Бояново, Борисово и Стройно, каза кметът на Елхово Петър Гендов. Огънят пламна в сухи треви и стърнища около обедните часове днес, в района на пътя между селата Стройно и Борисово. Заради силния вятър пламъците се разраснаха в посока село Бояново, пише БТА.

"В момента огнеборците обливат останалите огнища. На терен са 11 машини - противопожарни автомобили и водоноски от Елхово, Болярово, Ямбол, Сливен, Нова Загора, Казанлък. Земеделски производители има с пет трактора, които оказаха съдействие, както и служители на горското стопанство", каза още кметът на Елхово.

По думите му на мястото ще останат дежурни екипи огнеборци, заради риска от ново разпалване на тлеещи огнища. "Няма абсолютно никаква опасност за населените места, всичко е овладяно", посочи Гендов.

Снимка: Pixabay

