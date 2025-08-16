Румен Радев: Властта режисира скандали, за да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията и кризите

Предишната сглобка похити конституцията. Новата иска да монополизира всички правомощия, каза президентът

Срещата в Аляска възстановява надеждата за мир. Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите на всички, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир през сила

"За да прикрия своята безпомощност в овладяването на инфлацията, на кризите, на конфузията около продажбата на държавните имоти, властта режисира се в скандали. Но тези скандали, цялата тази димна завеса, която вдигат, тя не издържа на фактите и не може да отговори на най-елементарни въпроси. Къде отидоха уверенията, че няма да има поскъпване, заради прибързаното въвеждане на еврото? Какво става и как ще заплуват растящата дупка в бюджет?". Това каза президентът Румен Радев от Петрова нива.

И зададе още въпроси:

"Защо поискаха и получиха авансово данъците от банките за 2026 година? Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията? Тези охраняващи са заедно с тях и през всичките им воаяжи в чужбина. Ето това са въпроси, на които се струва да се отгоре, както и разни предстоящи покупки на бензиностанции и т.н.", каза още той.

Парламентът да предложи законови промени, с които да се върне балансът между институциите поиска премиерът Росен Желязков в сряда. То бе заради забавените назначения на посланици, шеф на ДАНС и главен секретар на МВР.

"Така необходимото взаимодействие между институциите става все по-трудно. Защо? Защото решенията на изпълнителната власт се вземат извън нея и се свеждат за изпълнение. И в тази ситуация наистина трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но то изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира. И що се отнася до назначенията? Вие знаете, че предишната сглобка похити конституцията. Новата сглобка иска да монополизира всички правомощия. И законите пречат те да разгърнат властовия се произвол. Но по този начин следва да разберат, че те подкопават демократичната конструкция и тя може да рухне върху тях. Надявам се да го осъзнават", каза още той.

"Неотдавна заявих, че амнезията и цинизмът превземат все повече българската политика и, за съжаление, тази тенденция продължава. Онези, които плячкосаха КТБ и "Булгартабак", които прокараха набързо скандалните поправки в Закона за държавната собственост, сега се правят на загрижени за обществения интерес", обясни ветото си над промените в Закона за държавната собственост. Но когато се осветлиха тези процеси, мераклиите да се облажат бързо се разбягаха от прожекторите, добави той. Според Радев точно заради това обществото трябва да държи тази тема във фокуса на своето внимание.

Той коментира и срещата в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Според него тя възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир.

Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир през сила, без да си дават никаква сметка за реалностите, посочи държавният глава. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии, каза той.

Радев участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива.