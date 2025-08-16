ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Дискусии в социалните мрежи не са решени...

Пловдивчанин отказа да се легитимира пред полицаи, нарече ги "терористи"

Ваня Драганова

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

Обяснил им, че нищо не могат да му направят

Грубо и арогантно отношение към полицаи ще коства на пловдивчанин глоба от 300 лв. по Указа за борба с дребното хулиганство. Около 18,10 часа на 12 август т. г. на бул. "Пещерско шосе" 148 той отказал да покаже на униформените документ за самоличност и започнал да им крещи: "Какви сте вие? Нищо не можете да ми направите? Терористи!"

Изправен пред Районния съд в Пловдив на следващия ден, той признал вината си. До момента не е осъждан и за тази проява е санкциониран с глоба малко над средния размер, наказанията по този указ варират от 100 до 500 лв. 

