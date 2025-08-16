ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Дискусии в социалните мрежи не са решени...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21120307 www.24chasa.bg

Киселова: Дискусии в социалните мрежи не са решение по въпросите за главен секретар и председател на ДАНС

932
Наталия Киселова СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

"Дискусии в социалните мрежи не са решение, има ред, по който тези въпроси се обсъждат. Според мен Народното събрание е една добра платформа, където могат да се обсъдят". Така председателят на Парламента Наталия Киселова отговори на въпрос дали промени в закона са решение да се назначи главен секретар и председател на ДАНС без подпис от президента. 

Киселова се включи я честванията в местността "Петрова нива" над Малко Търново, където се отбелязват 122 години от Илинденско-Преображенското възстание. Тя коментира задочния диалог между правителството и президента Румен Радев за заявените намерения на премиера за законодателни промени при назначаването на председател на ДАНС и главен секретар на МВР.

"Конституцията и законите са предвидили съвместна компетентност по определени въпроси и през годините с различен променлив резултат показва, че когато има противопоставяне страдат правомощията, които са със съвместна компетентност", каза Киселова, цитирана от БНТ.

Наталия Киселова СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)