Борис Бонев: Докато почиствахме градинка мъж колабира. Дойде очукана линейка, а бурканът й бе залепен с тиксо

"Признавам, без да ме е срам, че днес тотално се вбесих и си изпуснах нервите. За съжаление, докато провеждаме акция по почистване и облагородяване на квартална градинка, един от хората дошли да помагат (на 73 години) колабира в локалното пред блока до градинката. Извикахме линейка, а докато я чакахме направихме това, което се очаква - оставихме го да легне, вдигнахме му краката, дадохме му вода". Започва разказът си лидерът на "Спаси София" Борис Бонев във фейсбук.
"Тогава се появи сив автомобил, който започна да маневрира така, че да спре буквално там, където бяхме ние с падналия човек", пише Бонев. Първоначално започнали спокойно да ги молят да не спират там, защото чакат линейка и ще пречи. "Не го интересувало. Искал да си спре пред входа. Жената до него започна да обяснява, че от 40 години тука живеела и искала да си спре пред входа. Нямало значение, че има колабирал човек и се чака линейка. Къде иначе да били паркирали? (Обръщам внимание, че буквално имаше 10-тина свободни паркоместа на 50 метра разстояние). Признавам си, без да ме е срам, че само останалият ми самоконтрол ме спря от физическа агресия към тези две НЕЧОВЕШКИ същества. Умът ми не побира, какво ти се върти в извратения мозък, за да ти е важно къде точно ще паркираш, а не че има човек в беда", пише още Бонев.
"Накрая паркираха в зелената площ в съседство. Демонстративно! Междувременно бяха минали 30 минути, а линейка НЕ идваше. Отново се обадих на 112. Попитах кога да я чакаме тази линейка и отговорът на операторката беше "Господинеееее, сега ще ви свържа с бърза помощ. Питайте си ги тях.". А от Бърза помощ ми отговориха "Ало. Да. Пътува линейката" и ми затвориха", разказва още той. На 40-тата минута линейката дойде. Очукана, ръждясала, изпочупена, а бурканът ѝ залепен с тиксо. Моделът бил модел на годината през 2007 г. 18 години по-късно още спасява човешки животи. Важно е да има БМВ-та за полицията. МНОГО ПО–ВАЖНО Е ОТ ТОВА ДА ИМА ЛИНЕЙКИ, КОИТО НЕ СЕ РАЗПАДАТ В ДВИЖЕНИЕ!!!!", пише емоционално той.
В цялата история имало и 2 положителни неща - човекът е добре. "А двете лекарки от линейката бяха прекрасни - много професионални и любезни, въпреки условията, в които работят. А да, за цяла София с 1 500 000 жители има 9 дежурни екипа. ДЕВЕТ! Тази държава се разпада - институционално и човешки! Борисов, Пеевски, Трифонов, Зафиров, ако си мислите, че в мерцедесите и майбасите на НСО ще ви се размине сблъсъка с българската реалност, за която вие съществено допринасяте - дълбоко грешите. Някой ден и вас ще ви застигне и всичките пари, кражби, далавери и връзкарство, които имате няма да ви помогнат тогава", пише още Бонев.