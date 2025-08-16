Борис Бонев: Докато почиствахме градинка мъж колабира. Дойде очукана линейка, а бурканът й бе залепен с тиксо

"Признавам, без да ме е срам, че днес тотално се вбесих и си изпуснах нервите. За съжаление, докато провеждаме акция по почистване и облагородяване на квартална градинка, един от хората дошли да помагат (на 73 години) колабира в локалното пред блока до градинката. Извикахме линейка, а докато я чакахме направихме това, което се очаква - оставихме го да легне, вдигнахме му краката, дадохме му вода". Започва разказът си лидерът на "Спаси София" Борис Бонев във фейсбук.

Борис Бонев Снимка: Велислав Николов

"Тогава се появи сив автомобил, който започна да маневрира така, че да спре буквално там, където бяхме ние с падналия човек", пише Бонев. Първоначално започнали спокойно да ги молят да не спират там, защото чакат линейка и ще пречи. "Не го интересувало. Искал да си спре пред входа. Жената до него започна да обяснява, че от 40 години тука живеела и искала да си спре пред входа. Нямало значение, че има колабирал човек и се чака линейка. Къде иначе да били паркирали? (Обръщам внимание, че буквално имаше 10-тина свободни паркоместа на 50 метра разстояние). Признавам си, без да ме е срам, че само останалият ми самоконтрол ме спря от физическа агресия към тези две НЕЧОВЕШКИ същества. Умът ми не побира, какво ти се върти в извратения мозък, за да ти е важно къде точно ще паркираш, а не че има човек в беда", пише още Бонев.

"Накрая паркираха в зелената площ в съседство. Демонстративно! Междувременно бяха минали 30 минути, а линейка НЕ идваше. Отново се обадих на 112. Попитах кога да я чакаме тази линейка и отговорът на операторката беше "Господинеееее, сега ще ви свържа с бърза помощ. Питайте си ги тях.". А от Бърза помощ ми отговориха "Ало. Да. Пътува линейката" и ми затвориха", разказва още той. На 40-тата минута линейката дойде. Очукана, ръждясала, изпочупена, а бурканът ѝ залепен с тиксо. Моделът бил модел на годината през 2007 г. 18 години по-късно още спасява човешки животи. Важно е да има БМВ-та за полицията. МНОГО ПО–ВАЖНО Е ОТ ТОВА ДА ИМА ЛИНЕЙКИ, КОИТО НЕ СЕ РАЗПАДАТ В ДВИЖЕНИЕ!!!!", пише емоционално той.

В цялата история имало и 2 положителни неща - човекът е добре. "А двете лекарки от линейката бяха прекрасни - много професионални и любезни, въпреки условията, в които работят. А да, за цяла София с 1 500 000 жители има 9 дежурни екипа. ДЕВЕТ! Тази държава се разпада - институционално и човешки! Борисов, Пеевски, Трифонов, Зафиров, ако си мислите, че в мерцедесите и майбасите на НСО ще ви се размине сблъсъка с българската реалност, за която вие съществено допринасяте - дълбоко грешите. Някой ден и вас ще ви застигне и всичките пари, кражби, далавери и връзкарство, които имате няма да ви помогнат тогава", пише още Бонев.