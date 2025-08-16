Димитър Николов: Всички гасяха пожара в Българово заедно - с лопати и мотики, техника и трактори, за да няма жертви

Хората се втурнаха с туби, мотики, лопати. Всички гасяха

Безпрецедентната мобилизация на институциите и солидарността на гражданите предотвратиха днес огромна трагедия в Българово. Огънят лумна във вилната зона и силният вятър за минути пренесе пламъците в непосредствена близост до къщите в града. Това написа във фейсбук кметът на Бургас Димитър Николов. Той благодари на огнеборците от цялата област, както и на комисар Николай Николаев.

"Благодаря на полицията! Те не само извеждаха хора, но също гасяха с подръчни средства, без колебание! Благодаря на областния управител, на военните, на екипа на хеликоптера, на военния министър, на "Лукойл", които изпратиха пожарна!

Уникална мобилизация на жителите на Българово! Уникална! Нямаше вайкане, имаше действия! С туби, мотики, лопати, с колелета, пеша, с коли, млади и стари, жени, момчета, мъже, заедно се втурнаха и всеки помагаше с целия си наличен ресурс! Кооперациите и фирмите извадиха хора и техника без колебания!", написа още той.

"Браво на кмета Костадин Щерионов, беше с всички тях и наравно с тях! Безценна помощ от съседната община Камено! С техника, с водоноски, с трактори, с доброволци, начело с кмета им Жельо Вардунски бяха незаменими! За да помогнат дойдоха внуци от Бургас, роднини, приятели, познати и непознати, общински съветници. Благодаря на медиите, те също мобилизираха много хора от други населени места.

Огромната солидарност предотврати най-страшното! Ако не беше това повсеместно обединение, тази вечер новините от Българово щяха да са много, много лоши!

В момента има дежурни екипи на пожарната, на общинска полиция, на местни хора, за да обхождат района и да сигнализират за незагасени огнища. Надявам се, всичко да е утихнало. Щетите тепърва ще се уточняват, но важното е, че няма жертви.

Благодаря на всички за помощта! Безценни сте!", пише още Николов.