ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ангел Кунчев: За вредата от съставката ТПО в гел л...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21120730 www.24chasa.bg

Морето "дърпа" опасно, вече 20 са удавените

3964
По Черноморието вятърът е причина за опасните подводни течения. СНИМКА: 24 ЧАСА

Опасните течения по Черноморието ни продължават, причината са продължаващите твърде дълго ветрове. Затова морето "дърпа", вече 20 са удавените от началото на сезона по данни на БЧК, като повечето са именно през август, съобщи Би Ти Ви.

Червен флаг вдигнаха и тази сутрин бургаските спасители, а да влизаш да плуваш на червено е като да пресечеш голямо кръстовище на червено, напомнят те. Има шанс през деня флагът да стане жълт, когато морето се поуспокои. 

Ако видите човек във водата, който не може да излезе, не влизайте да го вадите, а му хвърлете какъвто и да е плуващ предмет, после бързо викайте помощ, категорични са спасителите.

По Черноморието вятърът е причина за опасните подводни течения. СНИМКА: 24 ЧАСА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)