Морето "дърпа" опасно, вече 20 са удавените

Опасните течения по Черноморието ни продължават, причината са продължаващите твърде дълго ветрове. Затова морето "дърпа", вече 20 са удавените от началото на сезона по данни на БЧК, като повечето са именно през август, съобщи Би Ти Ви.

Червен флаг вдигнаха и тази сутрин бургаските спасители, а да влизаш да плуваш на червено е като да пресечеш голямо кръстовище на червено, напомнят те. Има шанс през деня флагът да стане жълт, когато морето се поуспокои.

Ако видите човек във водата, който не може да излезе, не влизайте да го вадите, а му хвърлете какъвто и да е плуващ предмет, после бързо викайте помощ, категорични са спасителите.