Буря отнесе покрива на жилищен блок с българи в предградие на Чикаго

Блокът с отнесен покрив в предградието на Чикаго. Кадър: NOVA

Силни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч удариха северната част на щата Илинойс, където живеят много българи. Бурите донесоха и градушка с размерите на топки за пинг-понг.

Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект на Чикаго. Тя отнесе покрив на  жилищен блок, който  е част от комплекс, в който живеят най-малко 10 български домакинства. В пострадалата сграда живее поне едно българско семейство, предава NOVA.

Покривът на блока е отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите, а около 70 000 души в северните предградия останаха без ток.

Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.

