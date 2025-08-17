ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Летящите хлебарки ги има и у нас, пренасят се с багаж

Нашествие на летящи хлебарки в Гърция Снимка; Пиксбей

Летящи хлебарки, наричани "американски", ги има у нас, но популацията им не е висока, наблюдават се изолирани случаи, обяснява по Нова експертът Симеон Петров, който има фирма за дератизация.

Не наблюдаваме бум, обикновено се появяват през зимата, тъй като живеят на влажни и тъмни места, където има и топлина, казва той.

Те обаче не идват от Гърция, където миналата година имаше бум на популацията им, а обикновено се пренасят с багаж или с пратки от чужбина.

Като всяка хлебарка, пренасят вируси и бактерии, тъй като се хранят с отпадъци от човешката дейност.

