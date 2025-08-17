ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж срещна мечка в парк в Троян

2912
Мечка Снимка: Pixabay

Мечка е била забелязана в парк, намиращ се в близост до градската зона на Троян. Докато се разхождал сутринта, жител на града е видял животното и е подал сигнал в общината.

Стефан Вълев забелязва мечката.

„Вчера, връщайки се от разходка в парка, на едни от стълбите виждам една муцуна, първо мислех, че е куче, но после виждам един звяр, изправил се на задните си крака и ме гледа, бяхме на 5 метра един от друг. Нямах телефон, направо се вцепених“, разказва той. 

„Тръгнах да се отдалечавам, тя си падна обратно на краката и си тръгна. Вчера видях за пръв път мечка тук“, посочи още Вълев пред бТВ.

„Има притеснения сред хората. Предприехме мерки – широка информационна кампания, да обясни на гражданите какво трябва да направят, за да защитят себе си при среща с животното. Голяма част от овощните дървета не дадоха плод, мечките нямат храна във високопланинската част и слизат да търсят храна“, посочи Донка Михайлова, кмет на Троян.

По думите й вече има унищожени кошери.  

 

Мечка Снимка: Pixabay

