Условна присъда за 19-годишен, карал с отнета книжка в Асеновград и не спрял на стоп палка

Мая Вакрилова

Районният съд в Асеновград.

Ще плати и глоба от 400 лв. 

19-годишен от Асеновград договори условна присъда от 8 месеца с изпитателен срок от 3 години, след като беше засечен да шофира без книжка. Младежът ще трябва да плати и глоба от 400 лв. за възпрепятстване на полицейска проверка.

На 11 август в Асеновград той не спрял на стоп палка и продължил с колата си "Пежо 206". При справка в архивите на МВР се оказало, че няма свидетелство за управление на МПС, защото му билo отнето на 25 април т. г.

Тийнейджърът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. Определението, с което то е одобрено от Районния съд в Асеновград, е окончателно.

