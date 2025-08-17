Диана Дамянова: Радев опитва избори до 1 г., въпрос на политическото му оцеляване е

Има 26 активни търга за държавни имоти в момента, обяви блогърът Боян Юруков

Да има избори до 1 година е въпрос на политическо оцеляване на Румен Радев. Това заяви пиарът Диана Дамянова пред Би Ти Ви. Той смята себе си за политически субект, не за държавен глава, веднага ще слезе на терена, ако има избори, убедена е Дамянова. А най-естественият ход на президента, който се стреми да доведе страната до избори, е последната атака за имотите, коментира тя темата на политическия скандал от последните дни.

След 4-годишен мандат на кабинета целият ореол около "Дондуков" 2 на Радев ще бъде 0, затова президентът в момента иска правителството да не довършва мандата си. Гласувала съм за Радев веднъж първия път срещу Цецка Цачева, имах известна симпатия и смятах, че ще слезе достойно от политическата сцена. Не, той не смята да слезе достойно, а посредством една непрекъсната черна кампания, ако може и да организира избори. Като смята да яхне цяла една маса партии, казва експертката.

В цялата тази какофония се появява и скандалът с имотите. Държавата е толкова лош стопанин, че и списък с тези, които ще продава, не може да направи, посочи Диана Дамянова.

Вече се продават държавни имоти от списъка с 4400 с отпаднала необходимост. Това пък твърди блогърът Боян Юруков, който е активен по темата и направи карта с въпросните имоти.

Програмата на правителството за освобождаване от имоти с отпаднала необходимост, чиято издръжка тежи на държавата, стана обект на големи полемики и списъкът бе свален от сайта на МРРБ, а темата пратена в парламента - без решение на депутатите нищо няма да се продава. Междувременно президентът наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост и в събота за пореден път атакува властта, че искала тайно да разпродаде, обяви това за "грабеж". Против вече се обяви и ДПС-НН, БСП леко даде заден, атакува и ПП-ДБ. А Бойко Борисов видя синхрон в действията на "леви партии и президентът популист".

В момента има 26 активни търга, заяви Юруков тази неделя по Би Ти Ви. От тях 8 са насрочени до началото на септември, казва той. Институциите сами не си говорели, защото се разбра постфактум, че едни от тях и отделни общини искали от други техни имоти. Затова и се преправя списъкът, видим остана само на изготвената от блогъра карта.

В момента се продават апартаменти или офиси в медицински сгради, има и няколко парцела с рушащи се сгради, обяви Юруков. Например парцел на Сточна гара в София със сграда в него, който беше изтрит от списъка. Голяма част от сградите в тези имоти са сринати.

Абсолютно има смисъл такива имоти да бъдат продавани, смята и блогърът активист. Проблемът е попадането в него на културни паметници, това сочи хаос и липса на анализ. И че 4 вече са продадени, без нещо да бъде публикувано, казва той.

Винаги продажбата на собствеността на ведомствата е била тяхно право, не виждам какво значи "Те продават" - винаги са го правили, контрира пиарът Диана Димитрова. От Иван Костов това е първата дясна мярка на правителство у нас, досега всички се отдаваха на държавен капитализъм с леви мерки, категорична е тя.

Президентът и ПП са двете структури в държавата, отдадени единствено на популизъм, те пречат държавата да се освободи от тази собственост, за да се управлява тя, както трябва, добави известната пиарка.

Свикнахме да смятаме, че хората, които пращаме във властта, са бандити и крадци и винаги търсим под вола теле, коментира пък политологът Любомир Стефанов. Наистина няма приватизация в България сред Иван Костов. Слаба политика е причина да не знаем, че го изобщо го има в центъра на София амфитеатърът на Сердика и да е в това състояние, обединиха се той и Дамянова. Проблемът е, че списъкът не е систематизиран. Диана Дамянова КАДЪР: bTV

Администрацията е такова раково образование, че трима души там се назначават на длъжност, на която в частния сектор се справя един. Държавата само пилее, избухна още Дамянова.

Наистина става дума за много малко пари, общата сума на продадените досега 4 имоти е 150 хил. лева, обясни пък Боян Юруков. Въпросът е, че лошо се организира процесът и че реално държавата няма да изпълни заявката си, че със спечелените от продажбата пари ще стори нови училища и детски градини - ще са много малко средства.