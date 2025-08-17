ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ангел Кунчев: За вредата от съставката ТПО в гел л...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21121036 www.24chasa.bg

Мъж открадна 51 шоколада от магазин в Стара Загора

3044
Снимка: pixabay

Мъж  от Стара Загора открадна цели 51 шоколада от магазин.

Веселин Кирилов е собственик на малко магазинче. Оборудвал го е с камери и благодарение на видеонаблюдението разкрил крупната кражба на 51 шоколада. „Деянието е извършено през светлата част на денонощието в присъствието на други клиенти, което говори за нужната доза опит и увереност в извършителя", казва той. Собственикът на магазина споделя, че на пръв поглед малките и дребни кражби са се превърнали в ежедневие и сериозна част от оборота на обектите.

За съжаление, много от собствениците на магазини не подават сигнали към полицията за дребни кражби. „Поради липса на свободно време много малко колеги ще се ангажират да подадат сигнал, но това е единственият и правилен начин да се прекъснат кражбите", казва Веселин.

Крадецът на шоколади е задържан, а кражбите в региона се увеличават. В Казанлък например младеж не се посвени и открадна кутия с дарения за болно дете. Крадецът се оказва непълнолетен. Все повече подобни кражби се извършват от непълнолетни, споделят собственици на магазини, съобщава Нова тв.

Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)