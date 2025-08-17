Жена осъди за 5000 лв. община Лесичово, защото не се погрижила за бездомните животни

Жена осъди за 5000 лева пазарджишката община Лесичово, след като намери на улицата три безстопанствени кучета, лекува ги и ги настани в приют, съобщава NOVA.

Мариела Петрова е български адвокат, който живее и води търговски дела във Франция. Неотдавна закупила къща в пазарджишкото село Лесичово. Една сутрин, докато отивала до магазина, жената намерила в канала, който разделя селото на две, изхвърлени женско куче с две малки. Животните били в окаяно състояние и затова тя подала сигнал на 112.

„Оттам ме прехвърлиха на пожарната, която ми каза, че буквално не трябва да се занимавам с това нещо и не трябва и тях да ги занимавам. Обясниха, че някой от общината ще се погрижи. Това действително по закон е работа на общината, но така или иначе в крайна сметка никой не се погрижи", казва юристката.

Тогава решила да вземе нещата в свои ръце. За да не е сама, извикала ветеринарен лекар. Взела стълба от дома си и извадили кученцата. Те били настанени в клиника за лечение. Животните били обезпаразитени, излекувани, а майката - кастрирана. След това жената ги закарала в столичен приют с цел осиновяването им в чужбина. За всеки разход по грижите Мариела извадила фактури и ги депозирала в общината. Общината отказала да ги заплати и юристката завела дело в Пазарджишкия съд. Загубила на първа инстанция, но това не я отказало. Мариела обжалва и печели окончателно. Така община Лесичово е осъдена да заплати не само разноските за ветеринар, транспорт и престой на кучетата в частен хотел, но и съдебните ѝ разноски.