Николай Николов: Единственият действащ пожар е този в Струмяни в Пирин, останалите са под контрол

Единственият пожар, който все още е действащ, е този в Струмяни в Пирин, всички останали са под контрол, каза в предаването "Тази неделя" по бТВ главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Усилията, които полагат колегите на място, дават резултат, но вятърът вчера успя да предизвика ново огнище, различно от досегашните, обясни той.

Главен комисар Николов успокои, че до момента няма разпространение на пожара, т.е. "да пълзи" към Пирин и да обхваща още територии. Гл. ком. Николов съобщи, че около 150 човека пожарникари и горски работници са на терен, както и повече от 20 пожарни автомобила. По думите му доброволците днес са малко.

Относно пожара край град Българово, главен комисар Николов коментира, че няма загинали и пострадали, но 15 постройки са засегнати.

Наличните хеликоптери на Военновъздушните сили трябва да получат необходимото оборудване, за да могат още догодина да се включат в гасителните действия, смята главният комисар. Голям проблем тук са пилотите, те трябва да минат специално обучение, да са подготвени, за да могат безопасно да летят и да гасят, посочи Николай Николов.

Заедно с това трябва да организираме подготовката на нови пилоти и да поръчаме специална техника за гасене на пожари, а не военна, която приспособяваме, каза той. По думите му този вариант, който имат сегашните „Спартан“-и, не е добър.

Част от предложенията ни е и закупуване на дронове като селскостопанските - тези, които пръскат, за да можем още по-бързо да реагираме, допълни главен комисар Николов.