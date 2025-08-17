Овцевъди в Добричко: Всеки ден с;e на тръни, завишили сме контрола максимално

„Няма шарка по овците в Добричко, но фермерите са притеснени вече дни наред дали заразата ще стигне и дотук", споделя фермерът Добромир Станков, който отглежда 460 овце в село Чернооково. „Забранени са движението, търговията с животни, което означава, че ситуацията буквално е зле", добавя той. В Добричко все още свободната паша не е забранена, вземат млякото, казва още Станков. „Всички овцевъди в региона стоим на тръни. Стриктно се проверява всеки автомобил, който влиза, контролът на всички дейности е изключително завишен", категоричен е той. В област Добрич се отглеждат се отглеждат между 12 000 и 14 000 овце.

Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич, в съответствие с указанията на БАБХ, провежда активна информационна кампания за превенция и недопускане на заболяванията шарка по овцете и козите и син език в областта, съобщават оттам. Кампанията обхваща срещи със собственици на животновъдни обекти, както и с представители на общинските администрации и местната власт – кметове и кметски наместници. До момента срещи са проведени в общините Тервел, Крушари, Добричка и Генерал Тошево, предстоят в Шабла, Балчик и Каварна.

„В координация с главна дирекция „Гранична полиция" и Областната дирекция на МВР-Добрич, са проведени срещи, на които са набелязани мерки за засилен контрол, недопускане на нерегламентирано движение на дребни преживни животни и осигуряване на повишено полицейско присъствие в населените места", добавят от областната дирекция.