Шофьор без книжка се блъсна в мотоциклет, рани жена във Врачанско

Неправоспособен шофьор се качил снощи в „Мазда" и катастрофирал на пътя между врачанските села Главаци и Ботуня. Заради висока скорост водачът без книжка изгубил контрол над колата, навлязъл в насрещното платно и се блъснал челно в мотоциклет „Пиаджо".

При удара е била ранена спътничката на мотоциклетиста,возеща се на задната седалка. Участниците в инцидента повикали линейка и пострадалата бил приета във врачанската болница със счупен крак и охлузвания по тялото.

Нередовният шофьор и мотоциклетиста не дочакали пристигането на полицейски екип, който да ги тества за употреба на алкохол и наркотични вещества като напуснали мястото на сблъсъка. По-късно ченгетата открили и двамата. Съставени са им актове по Закона за движение по пътищата, съобщават от полицията.

