Гледат мярката на 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София

Тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София КАДЪР: Фейсбук/European Center for Transport Policies

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор, който в ранните часове на петък се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София. Той е в болница под стража. Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. При инцидента загина лекар от Сирия. Общо шестима пострадаха.

С опасност за живота остават четирима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинската академия.
Шофьорът, предизвикал инцидента е с книжка от началото на месеца. За две седмици е успял да се сдобие със 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - часове преди фаталната катастрофа.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на младия шофьор са отрицателни. Предстои автотехническата експертиза да покаже с каква скорост се е движел автомобилът, съобщи БНТ.

Тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София КАДЪР: Фейсбук/European Center for Transport Policies

