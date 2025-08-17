ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 69 000 българи са употребявали хероин през 20...

Времето София 31° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21121551 www.24chasa.bg

20 военнослужещи помагат за гасене на пожара в Пирин

592
Горски пожар

Продължават и днес действията за потушаването на пожара над с. Илинденци в Пирин. Двадесет военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград с 4 специализирани машини от ранна утрин са на терен и заедно с пожарникари, горски служители и доброволци полагат усилия за гасенето на огнищата.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в
Крумово са в готовност да участват в потушаването на пожара в Пирин след искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Горски пожар

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)