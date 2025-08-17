ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 69 000 българи са употребявали хероин през 20...

Времето София 31° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21121664 www.24chasa.bg

Вижте двете момичета от колата на Виктор, който се заби в автобус и уби човек

5600
Двете момичета, които се возили в колата на Виктор Снимка: "Словото на Бог", фейсбук

Група във фейсбук се моли за живота на двете момичета от колата на 21-годишния Виктор Илиев, който заби автомобила в автобус на градския транспорт в София и уби на място пътуващия в него лекар от Сирия.

Ето цялата публикация на "Словото на Бог":

Здравейте, скъпи братя и сестри,

​Искам да ви призова да се обединим в молитва за две момичета, които са пострадали сериозно при катастрофа в София.

Те са се намирали в автомобила, който се е врязал в автобус.

​Нека ги издигнем в молитва и да измолим от Господ пълно възстановяване и бързо оздравяване за тях.

Нека се помолим също така и за техните близки, които в този момент преминават през огромно изпитание.

​Молитвата ни е силна, когато сме заедно. Вярвам, че Бог ще чуе призивите ни. Нека Той даде мир и утеха на всички засегнати.

​Благодаря ви!

                       

Сигналът за катастрофата, станала на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков", е подаден в 1:56 часа в петък. При инцидента загина един човек, а шестима други бяха тежко ранени - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който единствен се размина с минимални травми.

Двама от пострадалите са в реанимация, състоянието им остава тежко и критично, съобщи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

В момента младежът е задържан и се намира под охрана в болничното заведение, в което е настанен, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Виктор е и с повдигнато обвинение и се очаква да поискат постоянния му арест.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Двете момичета, които се возили в колата на Виктор Снимка: "Словото на Бог", фейсбук

Здравейте, скъпи братя и сестри, ​Искам да ви призова да се обединим в молитва за две момичета, които са пострадали...

Публикувахте от Словото на Бог в Петък, 15 август 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)