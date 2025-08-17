Кризата с водата край Велико Търново се задълбочава, кметове налагат забрани

Край с пълненето на басейни, миенето на коли и балкони с питейна вода, слагат в Горна Оряховица и Елена. Налага се още ограничение за поливане на градини и зелени площи от водопровода. Забраната на територията на двете общини влиза в сила от понеделник. Заради засушаването и задълбочаващата се криза с водата в Елена затягат водния режим в селата. Махалите Усои и Новачкини ще имат вода по два часа само във вторник и петък. В голямото село майско вода ще има през ден от 19 до 21 ч. В Крумчовци, Буйновци и още три села в Еленския Балкан също ще има вода за по няколко часа, но пък всеки ден.

Кметът Дилян Млъзев задължава началника на експлоатационния район ежемесечно, след отчитане на водомерите, да подава справка в общината за домакинствата, чието потребление в жените се е увеличило с над 30%. Те ще бъдат глобявани или спрямо тях ще се прилагат принудителни мерки, гласи заповедта.

Ограничаването на водоползването от питейното водоснабдяване е във връзка с продължителното засушаване и намаляване дебита на водоизточниците. Забраните са след писмо от управителя на ВиК „Йовковци" ООД - Велико Търново.