ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски изследователи увеличават енергията и издр...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21121690 www.24chasa.bg

Кризата с водата край Велико Търново се задълбочава, кметове налагат забрани

Дима Максимова

[email protected]

1264
Забраниха ползването на питейна вода за поливане, пълнене на басейни и миене на коли и терасиСНИМКА: Pixabay

Край с пълненето на басейни, миенето на коли и балкони с питейна вода, слагат в Горна Оряховица и Елена. Налага се още ограничение за поливане на градини и зелени площи от водопровода. Забраната на територията на двете общини влиза в сила от понеделник. Заради засушаването и задълбочаващата се криза с водата в Елена затягат водния режим в селата. Махалите Усои и Новачкини ще имат вода по два часа само във вторник и петък. В голямото село майско вода ще има през ден от 19 до 21 ч. В Крумчовци, Буйновци и още три села в Еленския Балкан също ще има вода за по няколко часа, но пък всеки ден. 

Кметът Дилян Млъзев задължава началника на експлоатационния район ежемесечно, след отчитане на водомерите, да подава справка в общината за домакинствата, чието потребление в жените се е увеличило с над 30%. Те ще бъдат глобявани или спрямо тях ще се прилагат принудителни мерки, гласи заповедта. 

Ограничаването на водоползването от питейното водоснабдяване е във връзка с продължителното засушаване и намаляване дебита на водоизточниците. Забраните са след писмо от управителя на ВиК „Йовковци" ООД - Велико Търново.

Забраниха ползването на питейна вода за поливане, пълнене на басейни и миене на коли и терасиСНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)