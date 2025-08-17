Иззеха мерцедес от пиян шофьор в Монтана, нарушителят е задържан

Автомобил „Мерцедес“ Е320 ЦДИ е иззет от пиян шофьор в Монтана тази нощ, а нарушителят е задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 0,30 часа днес на улица „Димитър Ерийски“ в областния град въпросният автомобил, който бил шофиран от мъж от град Брусарци, е спрян за проверка. Проверка с техническо средство установила, че водачът е седнал зад волана с концентрация на алкохол в издишания въздух от 1,79 промила. На нарушителят е издаден талон за изследване, той е отведен в болницата, където е дал кръв, а след това е задържан в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, колата е иззета.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че от август 2023 г., когато влязоха в сила законови промени за конфискация на автомобил, ако шофьорът управлява под въздействието на наркотични вещества или на алкохол над 1,20 промила, в региона са иззети около 100 автомобила и мотоциклета. Приблизително двойно повече шофьори, направили същото нарушение, но не с личен автомобил, ще трябва да платят стойността му след оценъчна експертиза.