Условна договори джебчийка от Йоаким Груево, обрала възрастна жена в магазин в Карлово

Никола Михайлов

1728
Районният съд в Карлово.

Измъкнала с ловкост портфейла на пострадалата, докато пазарувала

Споразумение с прокуратурата сключи джебчийка от пловдивското село Йоаким Груево, задигнала портмонето на възрастна жена в Карлово. След като признала вината си, тя се е договорила за 6 м. условно с 3-годишен изпитателен срок. 

На 31 май в полицията в Карлово бил подаден сигнал от възрастна посетителка на голям магазин, чийто портфейл изчезнал. Още в същия ден служителите на реда задържали две джебчийки, които с ловкост успели да го измъкнат от чантата на пострадалата. Вътре имало монети и банкноти за 84,30 лв., които са били върнати на жената.

Пред Районния съд се е изправила една от арестуваните. Магистратите са одобрили споразумението ѝ и то е окончателно. Джебчийката трябва да плати 75,39 лв. за изготвената съдебно-стокова експертиза. 

Районният съд в Карлово.

