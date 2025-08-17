Условна договори джебчийка от Йоаким Груево, обрала възрастна жена в магазин в Карлово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Измъкнала с ловкост портфейла на пострадалата, докато пазарувала

Споразумение с прокуратурата сключи джебчийка от пловдивското село Йоаким Груево, задигнала портмонето на възрастна жена в Карлово. След като признала вината си, тя се е договорила за 6 м. условно с 3-годишен изпитателен срок.

На 31 май в полицията в Карлово бил подаден сигнал от възрастна посетителка на голям магазин, чийто портфейл изчезнал. Още в същия ден служителите на реда задържали две джебчийки, които с ловкост успели да го измъкнат от чантата на пострадалата. Вътре имало монети и банкноти за 84,30 лв., които са били върнати на жената.

Пред Районния съд се е изправила една от арестуваните. Магистратите са одобрили споразумението ѝ и то е окончателно. Джебчийката трябва да плати 75,39 лв. за изготвената съдебно-стокова експертиза.