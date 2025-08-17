Откриха телата на детето и мъжа, изчезнали в морето край „Слънчев бряг“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два трупа изплуваха днес в района на Южното пристанище в Несебър. Те са на 14-годишен младеж и 35-годишен негов роднина, които се удавиха в четвъртък край хотел "Вянд" в Слънчев бряг.

И двамата са от Септември и са били част от по-голяма компания, която преди два дни влязла да се къпе в морето въпреки предупредителния червен флаг. Четирима успели да излязат, но двама изчезнали в морето, завлечени от мъртвото вълнение.

В търсенето им бе включен дрон, кораб и катер на Морсикя спасителен център, използвана бе и интегрираната система за наблюдение на Гранична полиция.

Телата на двамата ще бъдат откарани за аутопсия в УМБАЛ-Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, казаха от полицията.