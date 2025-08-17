ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Готова е една от експертизите за катастрофата, при която кола се вряза в автобус

Тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София КАДЪР: Фейсбук/European Center for Transport Policies

Готова е една от експертизите за катастрофата в София, при която кола се вряза в автобус. При инцидента загина 61-годишен лекар от Сирия.  

Експертизата показва, че и двете превозни средства (и автобуса, и автомобилът) са били изправни преди удара, съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.

Все още не е ясна скоростта, с която се е движил автомобилът.

Очаква се мярката за неотклонение да е днес следобед.

Иначе все още в тежко състояние с опасност за живота остават водача на автобуса и една от пътничките в автомобила. Останалите настанени във Военно медицинска академия и „Пирогов“ са с множество фрактури.

Припомняме, че инцидентът е от късните часове на 15 август. Сигнал за него е подаден в 02:00 ч., а пробите на водача на колата са отрицателни.

21-годишният шофьор, е в болница заради счупени ребра и ръка. Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

 

 

